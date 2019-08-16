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Futbol: Süper Lig

- Yukatel Denizlispor: 2 - Galatasaray: 0

16 Ağustos 2019 Cuma 22:41
Futbol: Süper Lig


Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Sapunaru, Bergdich, Aissati, Zeki Yavru (Dk. 82 Mehmet Akyüz), Murawski, Barrow (Dk. 85 Mbamba), Recep Niyaz (Dk. 90+3 Mustafa Yumlu), Rodallega

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Jimmy Durmaz (Dk. 64 Emre Mor), Seri (Dk. 46 Donk), Selçuk İnan, Babel, Belhanda, Diagne (Dk. 72 Ahmet Çalık)

Goller: Dk. 75 Recep Niyaz, Dk. 90+4 Rodallega (Yukatel Denizlispor)

Kırmızı kart: Dk. 43 Marcao (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 26 Oğuz Yılmaz, Dk. 28 Tiago Lopes, Dk. 45+5 Zeki Yavru, Dk. 90+2 Sapunaru (Yukatel Denizlispor), Dk. 28 Babel, Dk. 69 Mariano, Dk. 77 Belhanda (Galatasaray)


DENİZLİ (AA) - Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun açılış maçında Yukatel Denizlispor, son şampiyon Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

62. dakikada Zeki Yavru'nun sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde Tiago Lopes'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

75. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Bergdich'in pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Recep Niyaz'ın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

90. dakikada Rodallega'nın ceza alanı dışından attığı sert şutta kaleci Muslera, topu kornere çeldi.

90+4. dakikada Yukatel Denizlispor farkı 2'ye çıkardı. Mbamba'nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda, meşin yuvarlak bir kez daha filelere gitti: 2-0

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 22:41
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