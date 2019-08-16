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Futbol: Süper Lig

- Yukatel Denizlispor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

16 Ağustos 2019 Cuma 21:32
Futbol: Süper Lig


Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Sapunaru, Bergdich, Aissati, Zeki Yavru, Murawski, Barrow, Recep Niyaz, Rodallega

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Jimmy Durmaz, Seri, Selçuk İnan, Babel, Belhanda, Diagne

Kırmızı kart: Dk. 43 Marcao (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 26 Oğuz Yılmaz, Dk. 28 Tiago Lopes, Dk. 45+5 Zeki Yavru (Yukatel Denizlispor), Dk. 28 Babel (Galatasaray)


DENİZLİ (AA) - Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun açılışında oynanan Yukatel Denizlispor-Galatasaray maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Karşılaşmanın 3. dakikasında Jimmy Durmaz'ın ortasında Diagne'nin şutunda, kaleci Stackhowiak topu uzaklaştırdı.

5. dakikada Babel'in sağ kanattan yaptığı ortada Yukatel Denizlispor savunmasından seken top kaleciyi de geçti. Ancak topun kendisine doğru geldiğini fark edemeyen Diagne, pozisyonu değerlendiremedi.

23. dakikada Rodallega'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Barrow'un ceza alanına girdikten sonra attığı sert şutta kaleci Muslera, topu uzaklaştırdı.

25. dakikada top Galatasaray yarı sahasında iken hakem Abdulkadir Bitigen VAR'dan gelen uyarı üzerine Yukatel Denizlispor ceza sahası içindeki pozisyonu inceledi. Bitigen, Oğuz Yılmaz ile Diagne arasındaki pozisyonu inceledikten sonra penaltı kararı verdi. 29'uncu dakikada penaltıyı kullanan Selçuk İnan'ın şutunda, kaleci Stackhowiak topu kurtardı.

32. dakikada Aissati'nin pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Recep Niyaz'ın şutunda, top direkten döndü. Barrow'un kaleye göndermek istediği meşin yuvarlağı kaleci Muslera kurtardı.

Karşılaşmada ilk sarı kartını 34. dakikada gören Marcao, 43. dakikada orta alanda Rodallega'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz sona erdi.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 21:32
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