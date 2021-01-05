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Spor

Futbol: Süper Lig

Gaziantep FK: 2 - MKE Ankaragücü: 0

Yeniakit Publisher
2021-01-05 18:08:04 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Kalyon

Hakemler: Alper Ulusoy, Serdar Diyadin, Mehmet Metin

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Kana Bıyık (Dk. 79 Kubilay Aktaş) , Tosca, Oğuz Ceylan, Kozulj (Dk. 61 Güray Vural) , Jefferson, Maxim (Dk. 87 Andre), Morais, Kenan Özer (Dk. 61 Enver Cenk Şahin), Muhammet Demir (Dk. 87 Vetrih)

MKE Ankaragücü: Friedrich, Atakan Rıdvan Çankaya, Sarlija, Erdi Dikmen, Atila Turan, Voca (Dk. 80 Şahverdi Çetin), Lobjanidze, Endri Cekici (Dk. 74 Borven) , Lukasik, Paintsil (Dk 86 Luka), Bolingi

Goller: Dk. 70 Maxim, 90+5 Enver Cenk Şahin (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Morais, Dk. 83 Tosca (Gaziantep FK) Dk. 50 Voca (MKE Ankaragücü)


GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 17. haftasındaki Gaziantep FK evinde ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi.

53. dakikada Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda Djilobodji kafayı vurdu, kaleci Friedrich çizgi üzerinde topu son anda çelmeyi başardı.

68. dakikada Enver Cenk Şahin'in kafa pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Muhammet Demir ceza alanına girerken pasını çıkardı, önünü boşaltan Maxim topu ağlara yolladı ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

70. dakikada maçın hakemi Alper Ulusoy VAR ile yaptığı görüşme sonrası golü geçerli saydı. 1-0

84. dakikada sağ kanattan gelişen Ankaragücü atağında Lobzhanidze ortaladı, Djilobodji'nin ters vuruşunda kaleye yönelen top az farkla kornere çıktı.

90+5. dakikada ev sahibi takım farkı ikiye çıkardı. Kontra atakta topu alan ve ceza sahasına giren Enver Cenk Şahin, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleciden dönen topu yeniden tamamlayan Enver Cenk Şahin, farkı ikiye çıkardı. VAR ile kısa bir görüşme yapan hakem Alper Ulusoy golü geçerli saydı.

Maç, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

















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