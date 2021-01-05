  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Yeni Malatyaspor: 2 - Demir Grup Sivasspor: 2

Yeniakit Publisher
2021-01-05 17:57:12 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Sarper Barış Saka, Mustafa Savranlar, Cemal Alpay

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Bülent Cevahir, Ahmed Ildiz (Dk. 87 Olcay Şahan), Acquah (Dk. 80 Umut Bulut), Adem Büyük, Tetteh, Fofana (Dk. 65 Lukoki), Topalli (Dk. 46 Kubilay Kanatsızkuş)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Hakan Arslan, Fajr (Dk. 67 Jorge Felix), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 90+2 Ziya Erdal), Gradel (Dk. 80 Kayode), Yatabare

Goller: Dk. 17 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 32 Gradel (Demir Grup Sivasspor), Dk. 25 Fofana, Dk. 63 Tetteh (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Topalli, Dk. 34 Wallace, Dk. 53 Acquah (Yeni Malatyaspor), Dk. 30 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)


MALATYA (AA) - Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçı 2-2 sona erdi.

50. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

63. dakikada ev sahibi ekip tekrar eşitliği yakaladı. Ahmet Ildiz'ın soldan yaptığı ortaya iyi yükselen Tetteh'in yaptığı kafa vuruşu kaleci Ali Şaşal Vural elinden kaçırdı. Tetteh önündeki topu ağlara göndererek skora dengeyi getirdi: 2-2

Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Köşeye sıkışan PKK'dan iğrenç hamle!
Gündem

Köşeye sıkışan PKK'dan iğrenç hamle!

Hain terör örgütü PKK, eleman bulmakta zorlanınca gözünü Suriye’deki çocuklara yöneltti. Amude’de yaşayan 12 yaşındaki Pervin Kamuran sokakt..
Yakınları bile ondan korkup kaçıyor
Gündem

Yakınları bile ondan korkup kaçıyor

Mersin'de 25 yıldır gassal olarak görev yapan Emine Bozkurt'un yaptığı işi duyanlar şaşkına dönüyor.
Dünyanın gözü oraya kilitlendi! Katar Emiri'nin uçağı indi
Dünya

Dünyanın gözü oraya kilitlendi! Katar Emiri'nin uçağı indi

Katar ile Suudi Arabistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Anlaşması sonrası, Katar Emiri..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay