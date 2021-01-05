  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Yeni Malatyaspor: 1 - Demir Grup Sivasspor: 2 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2021-01-05 17:03:18 -
Futbol: Süper Lig


Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Sarper Barış Saka, Mustafa Savranlar, Cemal Alpay

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Bülent Cevahir, Ahmed Ildiz, Acquah, Adem Büyük, Tetteh, Fofana, Topalli

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Hakan Arslan, Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare

Goller: Dk. 17 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 32 Gradel (Demir Grup Sivasspor), Dk. 25 Fofana (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Topalli, Dk. 34 Wallace (Yeni Malatyaspor), Dk. 30 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)


MALATYA (AA) - Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamladı.

17. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Orta sahadan topu taşıyan Robin Yalçın, ceza sahasında Gradel'le yaptığı verkaçta topu arka direkte bulunan Erdoğan Yeşilyurt'a ortaladı. Bu oyuncunun iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ertaç Özbir'in sağından ağlarla buluştu: 0-1

22. dakikada ceza sahası içerisinde Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan yaptığı ortayla buluşan Gradel'in vuruşunda top auta çıktı.

25. dakikada Yeni Malatyaspor eşitliği yakaladı. Ceza sahasın yayı üzerinde topla buluşan Adem Büyük, topu sağ kanatta bulunan Chebake ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topa düzgün bir vuruş yapan Fofana, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

31. dakikada konuk ekip tekrar öne geçti. Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan ortaladığı topa, ceza sahasında iyi yükselen Gradel'in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Demir Grup Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Köşeye sıkışan PKK'dan iğrenç hamle!
Gündem

Köşeye sıkışan PKK'dan iğrenç hamle!

Hain terör örgütü PKK, eleman bulmakta zorlanınca gözünü Suriye’deki çocuklara yöneltti. Amude’de yaşayan 12 yaşındaki Pervin Kamuran sokakt..
İslam Memiş'ten olay tahmin! Altın alacaklar dikkat
Ekonomi

İslam Memiş'ten olay tahmin! Altın alacaklar dikkat

2020 yılının büyük bölümünde sert dalgalanmalar yaşayan, rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları için piyasa uzmanı İslam Memiş'ten kritik ..
‘İran’ın da başı belada’ diyerek duyurdu! 'Türkiye ile operasyon düzenlemeliyiz'
Dünya

‘İran’ın da başı belada’ diyerek duyurdu! 'Türkiye ile operasyon düzenlemeliyiz'

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, terör örgütü PKK konusunda İran'a uyarıda bulunarak, 'Irak, Türkiye ve İran ortak hareket e..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay