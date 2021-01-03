Futbol: Süper Lig
Hes Kablo Kayserispor: 0 -Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Süleyman Özay
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Lopes, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Eraltay, Kvrzic, Ackah, Campanharo, Lennon, Henrique, Kanga
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Josef de Souza, Mensah, N'Koudou, Güven Yalçın, Larin
Sarı kart: Dk. 41 Welinton (Beşiktaş)
KAYSERİ (AA) - Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
5. dakikada rakiplerini çalımlayarak ilerleyen Atiba'nın sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Doğan Alemdar topu kornere çelmeyi başardı.
9. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren N'Koudou, Lopes'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Fırat Aydınus bu pozisyonda penaltı kararı verdi.
12. dakikada Beşiktaş penaltıdan yararlanamadı. Kazanılan penaltıyı kullanmak için topun başına Mensah geldi. Mensah'ın vuruşunda kaleci Doğan Alemdar, sağına uzanarak topu kornere çelmeyi başardı.
33. dakikada Kayserispor atağında Lennon ile kısa paslar yaparak ceza sahasına giren Lopes, uygun pozisyonda kaleye gönderdiği şutta top Welinton'a çarpttı.
Maçın ilk devresi 0-0 berabere tamamlandı.