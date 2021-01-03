Futbol: Süper Lig
Fatih Karagümrük: 1 - Trabzonspor: 2
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Cem Satman, Serkan Çimen
Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Roco, Balkovec, Koray Altınay, Biglia (Dk. 35 Vato Arveladze), Jimmy Durmaz (Dk. 79 Muhammed Egemen Pehlivan), Ndiaye, Alparslan Erdem (Dk. 72 Mevlüt Erdinç), Sobiech
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Hosseini, Marlon, Flavio (Dk. 72 Abdülkadir Ömür), Abdulkadir Parmak, Baker, Ekuban (Dk. 90+1 Kamil Ahmet Çörekçi), Nwakaeme, Djaniny (Dk. 83 Afobe)
Goller: Dk. 46 Nwakaeme, Dk. 81 Ekuban (Trabzonspor), Dk. 70 Balkovec (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 13 Hosseini, Dk. 37 Abdulkadir Parmak, Dk. 60 Marlon, Dk. 90 Baker (Trabzonspor), Dk. 48 Balkovec, Dk. 57 Vato Arveladze (Fatih Karagümrük)
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.
46. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Nwakaeme, Serkan'ın sağdan ortasında Fatih Kuruçuk'un önünde topa vurdu ve meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 0-1
58. dakikada Vato'nun pasında ceza sahası içinde solda topla buluşan Ndiaye, meşin yuvarlağı arka direkteki Koray'a gönderdi. Müsait durumdaki Koray'ın vuruşunda meşin yuvarlak, dışarı çıktı.
70. dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Sağdan Jimmy Durmaz'ın kullandığı kornerde Ekuban'ın kafasından seken top ceza sahası içi sol çaprazdaki Balkovec'in önünde kaldı. Sloven oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti: 1-1
81. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Mevlüt Erdinç'in orta sahada müdahale ettiği top Ekuban'ın önünde kaldı. Topu ceza sahasına kadar süren Ganalı oyuncu, önündeki Balkovec'e rağmen şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1
90+4. dakikada Nwakaeme'nin yerden pasında ceza sahası önünde topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün şutunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı son anda çeldi.
Mücadele konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.