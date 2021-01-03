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Spor

Futbol: Süper Lig

Fatih Karagümrük: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2021-01-03 16:56:46 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Cem Satman, Serkan Çimen

Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Roco, Balkovec, Koray Altınay, Biglia (Dk. 35 Vato Arveladze), Jimmy Durmaz, Ndiaye, Alparslan Erdem, Sobiech

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Hosseini, Marlon, Flavio, Abdulkadir Parmak, Baker, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Sarı kartlar: Dk. 13 Hosseini, Dk. 37 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçının ilk yarısı 0-0 bitti.

10. dakikada Baker'ın soldan kullandığı korner vuruşunda ön direkte topa kafayı vuran Ekuban, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Ali Palabıyık, VAR incelemesinin ardından Nwakaeme'nin kalecinin görüşünü kapatması ve ofsaytta olması sebebiyle golü iptal etti.

17. dakikada sağdan Ekuban'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Flavio'nun şutunda top, soldan dışarı çıktı.

17. dakikada Biglia'nın ceza sahası dışından pasında sol çaprazda topla buluşan Jimmy Durmaz şutunu çekti, kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı çeldi.

45+3. dakikada sağdan Ekuban'ın yerden ortasında arka direkte müsait durumda topla buluşan Nwakaeme'nin şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.



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