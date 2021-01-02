  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Galatasaray: 0 - Fraport TAV Antalyaspor: 0

Yeniakit Publisher
2021-01-02 21:09:06 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç

Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Donk, Belhanda, Ömer Bayram (Dk. 46 Falcao (Dk. 77 Sekidika)), Emre Kılınç, Arda Turan (Dk. 87 Kerem Aktürkoğlu), Oğulcan Çağlayan

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı (Dk. 85 Ersan Adem Gülüm), Naldo, Kudriashov, Nuri Şahin (Dk. 70 Doğukan Sinik), Hakan Özmert (Dk. 90+4 Eren Albayrak), Fredy, Gökdeniz Bayrakdar, Amilton, Orgill (Dk. 90+3 Podolski)

Kırmızı kart: Dk. 51 Emre Kılınç (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 55 Marcao, Dk. 81 Arda Turan (Galatasaray), Dk. 69 Fredy, 80 Hakan Özmert, Dk. 90+1 Ersan Adem Gülüm, Dk. 90+5 Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor)


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

46. dakikada ceza sahasında verkaç yapmak isteyen Oğulcan Çağlayan, rakibinden seken topu yeniden önünde buldu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

49. dakikada Arda Turan'ın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Belhanda'nın vuruşunda top kaleci Boffin'de kaldı.

77. dakikada Arda Turan'ın soldan içeri çevirdiği topa altıpas üzerinde ön direkteki Oğulcan vurdu ancak kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90. dakikada Saracchi'nin soldan ortasında ön direkteki Kerem Aktürkoğlu'nun kafayla vurduğu topu kaleci Boffin kontrol etti.

Müsabaka golsüz beraberlikle sona erdi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Piton yılanı, geyiği saniyeler içinde yuttu! Görenler şok oldu
Gündem

Piton yılanı, geyiği saniyeler içinde yuttu! Görenler şok oldu

Sosyal medyada paylaşılan videoda piton yılanının geyiği saniyeler içinde yediği anlar hayrete düşürdü.

Mutasyon virüs bir ilimizde daha görüldü
Sağlık

Mutasyon virüs bir ilimizde daha görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın mutasyon virüsün Türkiye'de 15 kişide görüldüğünü açıklamasının ardından, yurtdışından Gaziantep’e gelen 2 ..
Erdoğan'ın namaza geldiğini gören cemaat Ayasofya'dan dünyayı böyle titretti
Gündem

Erdoğan'ın namaza geldiğini gören cemaat Ayasofya'dan dünyayı böyle titretti

Cuma namazını Ayasofya’da kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, camiye girişte cemaat tarafından tekbirlerle karşılandı.
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay