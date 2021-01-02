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Spor

Futbol: Süper Lig

Aytemiz Alanyaspor: 3 - Medipol Başakşehir: 0

Yeniakit Publisher
2021-01-02 18:09:52 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 81 Fatih Aksoy), Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis (Dk. 86 Umut Güneş), Berkan İsmail Kutlu, Efecan Karaca (Dk. 70 Tayfur Bingöl), Bakasetas, Davidson (Dk. 86 Mustafa Pektemek), Bareiro (Dk. 70 Salih Uçan)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Ponck (Dk. 75 Berkay Özcan), Epureanu, Cemali Sertel (Dk. 46 Chadli), Mahmut Tekdemir, Azubuike (Dk. 46 Gulbrandsen), İrfan Can Kahveci, Visca, Deniz Türüç, Crivelli (Dk. 76 Aleksic)

Goller: Dk. 19. Bareiro, Dk. 27 Moubandje, Dk. 83 Tayfur Bingöl (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Visca, Dk. 29 Rafael (Medipol Başakşehir), Dk. 54 Siopis, Dk. 67 Bakasetas , Dk. 83 Marafona, Dk. 85 Moubandje (Aytemiz Alanyaspor)


ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 3-0 yendi.

50. dakikada sağ kanttan Visca rakip alana girdikten sonra ceza sahası yayına pası çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin çektiği şutta top Caulker'e çaparak direğin yakınından dışarı gitti.

67. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında rakip alanda İrfan Can Kahveci, pasını Visca'ya çıkardı. Visca da bekletmeden sağdan bindiren Rafael'i gördü. Bu futbolcunun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Marafona topu çıkardı.

80. dakikada hızlı gelişen Alanyaspor atağında savunmanın arkasına atılan pasa hareketlenen Davidson, hızla rakip ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Davidson'un vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

83. dakikada Alanyaspor farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Fatih Aksoy, topu Tayfur Bingöl'e çıkardı. Soldan ceza sahasına giren Tayfur Bingöl'ün vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'ın bacaklarının arasından geçerek ağlarla buluştu: 3-0

90+3 dakikada sağ kanattan gelişen atakta Visca'nın ceza sahasına ortaladığı topa Gulbrandsen vurdu. Kaleci Marafona, iyi uzanarak gole izin vermedi.

Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 3-0 kazandı.

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