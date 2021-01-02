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Spor

Futbol: Süper Lig

Aytemiz Alanyaspor: 2 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2021-01-02 17:00:41 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan İsmail Kutlu, Efecan Karaca, Bakasetas, Davidson, Bareiro

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Ponck, Epureanu, Cemali Sertel, Mahmut Tekdemir, Azubuike, İrfan Can Kahveci, Visca, Deniz Türüç, Crivelli

Goller: Dk. 19. Bareiro, Dk. 27 Moubandje (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Visca, Dk. 29 Rafael (Medipol Başakşehir)


ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 16. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısını ev sahibi ekip 2-0 önde bitirdi.

10. dakikada sol kanattan bindiren Crivelli, Visca'ya topu çıkardı. Sol çaprazdan içeriye giren Visca, pasını ceza sahası yayına doğru çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin kaleye gönderdiği şutta top az farkla dışarı çıktı.

18. dakikada sol kanttan gelişen Alanyaspor atağında Davidson, sol çaprazdan savunma arkasına sarkan Bareiro'ya pası çıkardı. Bareiro'nun vuruşunda Volkan Babacan gole izin vermedi.

19. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan Bakasetas'ın kullandığı köşe atışında, kaleci Volkan Babacan topu uzaklaştırmak isterken sektirdi. Bareiro boşta kalan meşin yuvarlağı röveşata ile ağlarla buluştu: 1-0

27. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Hızlı gelişen atakta orta alandan gelen pasla sağ kanatta topla buluşan Juanfran, son çizgiye inip meşin yuvarlağı içeriye ortaladı. Arka tarafta topa gelişine vuran Moubandje farkı ikiye çıkardı: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısını Alanyaspor 2-0 önde tamamladı.

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