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Spor

Futbol: Süper Lig

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - Gaziantep FK: 1

Yeniakit Publisher
2021-01-02 16:21:59 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahtiyar Birinci, Samet Çiçek

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 83 Murat Uçar), Teikeu, Schwechlen, Kaan Kanak (Dk. 83 Mücahit Albayrak), Donald (Dk. 77 Ömer Şişmanoğlu), Osman Çelik (Dk. 77 Petrus Boumal), Obertan, Emrah Başsan, Novikovas (Dk. 79 Rashad Muhammed), Ricardo Gomes

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Oğuz Ceylan, Güray Vural (Dk. 88 Kozulj), Vetrih (Dk. 56 Jefferson), Mirallas (Dk. 79 Furkan Soyalp), Olkowski, Muhammet Demir (Dk. 56 Kenan Özer), Dicko (Dk. 56 Andre)

Goller: Dk. 69 Mirallas (Gaziantep FK), Dk. 90+6 Emrah Başsan (penaltıdan) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Mirallas, Dk. 45+1 Muhammet Demir, Dk. 90+4 Djilobodji (Gaziantep FK), Dk. 14 Emrah Başsan, Dk. 84 Ricardo Gomes, Dk. 86 Schwechlen, Dk. 87 Oltan Karakullukçu (Kulübede) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)


ERZURUM (AA) - Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK maçı, 1-1 sona erdi.

69. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanatta rakibe çarparak önüne düşen topla ceza alınan giren Kenan Özer, meşin yuvarlağı penaltı noktasına çıkardı. Mirallas, topu sert bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 0-1.

90+3. dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Djilobodji ile Ömer Şişmanoğlu'nun mücadelesinde Ömer yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi.

90+6. dakikada penaltı atışını kullanan Emrah Başsan, topu filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşma 1-1 tamamlandı.

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