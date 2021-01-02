  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Demir Grup Sivasspor: 2 - Yukatel Denizlispor: 2

Yeniakit Publisher
2021-01-02 15:41:26 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Erkan Özdamar, Abdullah Bora Özkara, Mustafa Sönmez

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Goiano (Dk. 59 Cofie), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Robin Yalçın, Fajr, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 75 Yasin Öztekin), Gradel, Yatabare (Dk. 88 Kone)

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes (Dk. 68 Dossevi), Leismann, Mustafa Yumlu (Dk. 29 Muhammet Özkal), Bergdich, Bakalorz (Dk. 46 Özer Özdemir), Murawski, Recep Niyaz, Sagal, Mesanovic, Rodallega (Dk. 68 Sacko)

Goller: Dk. 17 Rodallega, Dk. 90+3 Mesanovic (Yukatel Denizlispor), Dk. 26 Gradel (Penaltıdan), Dk. 45+1 Fajr (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Mesanovic, Dk. 57 Murawski, Dk. 82 Bergdich (Yukatel Denizlispor) Dk. 79 Cofie (Demir Grup Sivasspor)


SİVAS (AA) - Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Denizlispor 2-2 berabere kaldı.

56. dakikada Recep Niyaz'ın ceza alanı sol çaprazından aşırtma vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu çizgi üzerinde güçlükle kontrol etti.

70. dakikada Sagal'ın ceza yayı içinden vuruşunda, top direğin üstünden auta çıktı.

72. dakikada Gradel'in savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Yatabare'nin ceza alanında çapraz pozisyondan etkisiz vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

90+3. dakikada Denizlispor beraberliği yakaladı. Recep Niyaz'ın ceza alanı dışından şut girişimi Mesanovic'e pas oldu. Penaltı noktasının gerisinde topu kontrol edip dönerek vuran Mesanovic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2.

Mücadele, 2-2 eşitlikle sona erdi.

Öte yandan, müsabakanın 65. dakikasında Appindangoye ile girdiği hava topunda kaşı açılan Rodallega, ambulansla Medicana Sivas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tomografisi çekilen oyucunun bilincinin açık, genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı

Merkez Bankası mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranını ve alacağın tahsili masrafları için ..
Fikri’nin ayıbını örtmek isterken iyice rezil oldu! Kılıçdaroğlu’ndan “bizde de başörtülü var” şovu
Siyaset

Fikri’nin ayıbını örtmek isterken iyice rezil oldu! Kılıçdaroğlu’ndan “bizde de başörtülü var” şovu

Seçim sürecinde oy alabilmek için dindar ayaklarına yatan ama din karşıtlığı illa ki bir şekilde gün yüzüne çıkan CHP, Fikri Sağlar’ın açıkl..
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından İBB’ye kritik uyarı: Bir günlük algı için...
Gündem

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından İBB’ye kritik uyarı: Bir günlük algı için...

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, İstanbul’un su yönetimine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Birpınar, CHP'li Ekre..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay