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Spor

Futbol: Süper Lig

Demir Grup Sivasspor: 2 - Yukatel Denizlispor: 1 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2021-01-02 14:30:54 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Erkan Özdamar, Abdullah Bora Özkara, Mustafa Sönmez

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Robin Yalçın, Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Leismann, Mustafa Yumlu (Dk. 29 Muhammet Özkal), Bergdich, Bakalorz, Murawski, Recep Niyaz, Sagal, Mesanovic, Rodallega

Goller: Dk.17 Rodallega (Yukatel Denizlispor), Dk. 26 Gradel (Penaltıdan), Dk. 45+1 Fajr (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 5 Mesanovic (Yukatel Denizlispor)


SİVAS (AA) - Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor, konuk ettiği Yukatel Denizlispor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

17. dakikada Denizlispor öne geçti. Murawski'nin Robin Yalçın'dan kaptığı top Rodallega'nın önünde kaldı. Appindangoye'yi çalımlayarak soldan ceza alanına giren Rodallega, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-1.

21. dakikada Gradel'in savunmanın arkasına gönderdiği topu ceza alanında kontrol eden Yatabare, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Video Yardımcı Hakem'in uyarısı üzerine pozisyonu yeniden izleyen hakem Erkan Özdamar, golden önce Leisman'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle golü iptal ederek, penaltı noktasını gösterdi.

26. dakikada penaltıyı kullanan Gradel, meşin yuvarlağı ağlarla göndererek skoru 1-1'e getirdi.

35. dakikada Sagal'ın ceza yayı üzerinden vuruşunda top direğin yanından auta gitti.

45+1. dakikada Sivasspor öne geçti. Yatabare'in kafayla indirdiği topu takip eden Fajr'in ceza yayı içinden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

45+6. dakikada Recep Niyaz'ın uzak mesafeden etkili şutunda kaleci Ali Şaşal Vural, topu güçlükle kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



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