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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Ligde 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 13:08:31 -
Futbol: Süper Lig

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

2 Ocak Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor: Erkan Özdamar

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

19.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy

19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

3 Ocak Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: Suat Arslanboğa

16.00 Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Ali Palabıyık

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş: Fırat Aydınus

4 Ocak Pazartesi:

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Halis Özkahya

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