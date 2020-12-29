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Futbol: Süper Lig

Fraport TAV Antalyaspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 6

Yeniakit Publisher
2020-12-29 21:00:48 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Antalya

Hakemler: Ramazan Keleş, Samet Çavuş, Murat Şener

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Mert Yılmaz (Dk. 28 Bünyamin Balcı), Naldo, Ersan Gülüm (Dk. 28 Eren Albayrak), Kudriashov, Nuri Şahin, Hakan Özmert (Dk. 28 Gökdeniz Bayrakdar), Sam (Dk. 89 Omar İmeri), Fredy, Podolski (Dk. 64 Doğukan Sinik), Orgill

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis (Dk. 67 Mesut Çaytemel), Ribeiro, Aabid, Traore (Dk. 68 Selim Ilgaz), Akintola (Dk. 89 Burak Çamoğlu), Boupendza (Dk. 83 Abdurrahman Canlı), Diouf (Dk. 88 Mirkan Aydın)

Goller: Dk. 8, 17, 22 ve 45+1 Boupendza, Dk. 35 Akintola, Dk. 89 Mirkan Aydın (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Hakan Özmert, Dk. 26 Orgill, Dk. 38 Fredy, Dk. 52 Naldo, Dk. 62 Kudriashov, Dk. 69 Nuri Şahin (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 53 Katranis, Dk. 61 Traore, Dk. 74 Mesut Çaytemel (Atakaş Hatayspor)


ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 15. haftasında dün oynanması planlanan ve yoğun yağışın saha zeminini müsabaka yapılmasına elverişsiz hale getirmesi nedeniyle bugüne ertelenen maçta Atakaş Hatayspor, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 6-0 yendi.

49. dakikada Traore'nin ceza sahası sağ çaprazdan şutunda Naldo, kaleci Boffin'i geçen topun ağlarla buluşmasına engel oldu ve meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

63. dakikada Podolski'nin pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar'ın şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

65. dakikada ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören noktada kazanılan serbest vuruşu kullanan Diouf'un şutunda, kaleci Boffin topu kornere çeldi.

89. dakikada Atakaş Hatayspor, karşılaşmadaki 6. golü buldu. Selim'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Boffin'den dönen topu önünde bulan Mirkan Aydın, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-6.

90+1. dakikada Fredy'in ceza sahası dışından şutunda top direkten döndü.

Karşılaşma, Atakaş Hatayspor'un 6-0 üstünlüğüyle tamamlandı.


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