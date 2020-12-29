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Futbol: Süper Lig

Fraport TAV Antalyaspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 5 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-12-29 19:57:39 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Antalya

Hakemler: Ramazan Keleş, Samet Çavuş, Murat Şener

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Mert Yılmaz (Dk. 28 Bünyamin Balcı), Naldo, Ersan Gülüm (Dk. 28 Eren Albayrak), Kudriashov, Nuri Şahin, Hakan Özmert (Dk. 28 Gökdeniz Bayrakdar), Sam, Fredy, Podolski, Orgill

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Ribeiro, Aabid, Traore, Akintola, Boupendza, Diouf

Goller: Dk. 8, 17, 22 ve 45+1 Boupendza, Dk. 35 Akintola (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Hakan Özmert, Dk. 26 Orgill, Dk. 38 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)


ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 15. haftasında dün oynanması planlanan ve yoğun yağışın saha zeminini müsabaka yapılmasına elverişsiz hale getirmesi nedeniyle bugüne ertelenen Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor mücadelesinin ilk yarısı, konuk ekibin 5-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

8. dakikada konuk ekip öne geçti. Traore'nin ceza sahası dışında pas verdiği Boupendza, ceza yayına yakın bir noktadan düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in sağından ağlara gönderdi: 0-1.

17. dakikada Atakaş Hatayspor, Boupendza'nın ikinci golüyle farkı 2'ye çıkarttı. Ceza sahası sol çaprazdan içeriye giren Boupendza, rakibinin sağından atıp solundan geçti ve ardından sert şutla topu bir kez daha kaleci Boffin'in sağından filelerle buluşturdu: 0-2.

22. dakikada Boupendza "hat-trick" yaptı. Popov'un sağ kanattan ortasına yükselen Boupendza'nın ceza sahası içinde kafayla vuruşunda, kaleci Boffin gole engel olamadı: 0-3.

29. dakikada Orgill'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, kaleci Munir meşin yuvarlağı kontrol etti.

35. dakikada Diouf'un pasında ceza sahasında topla buluşan Akintola, sert şutla topu kaleci Boffin'in solundan ağlarla buluşturdu: 0-4.

45+1. dakikada Atakaş Hatayspor farkı 5'e çıkardı. Ceza sahasında topu önünde bulan Boupendza, karşılaşmada kendisinin dördüncü, takımının beşinci golünü kaydetti: 0-5.

Mücadelenin ilk yarısı, Atakaş Hatayspor'un 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.


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