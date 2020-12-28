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Spor

Futbol: Süper Lig

Beşiktaş: 3 - Demir Grup Sivasspor: 0

Yeniakit Publisher
2020-12-28 21:01:04 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida (Dk. 67 Montero), Rıdvan Yılmaz, Necip Uysal (Dk. 83 Dorukhan Toköz), Atiba, Ghezzal, Mensah (Dk. 79 Oğuzhan Özyakup), N'Koudou, Güven Yalçın (Dk. 67 Larin)

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın (Dk. 73 Claudemir), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 63 Yasin Öztekin), Hakan Arslan, Fajr (Dk. 76 Kone), Gradel (Dk. 76 Cofie), Yatabare (Dk. 63 Kayode)

Goller: Dk. 18 Güven Yalçın, Dk. 84 Larin, Dk. 90+2 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Hakan Arslan (İlk yarı bittikten sonra)

Sarı kartlar: Dk. 42 N'Koudou (Beşiktaş), Dk. 90 Cofie (Demir Grup Sivasspor)


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yendi.

66. dakikada Rosier'in uzak mesafeden sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

78. dakikada uzun pasta savunmanın arkasına hareketlenen Yasin Öztekin'den önce kaleci Ersin, meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Yasin'e çarpan top Beşiktaş ceza alanına düşerken, Welinton rakibinden önce meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

84. dakikada Beşiktaş ani geliştirdiği atakta golü buldu. Savunmadan çıkan siyah-beyazlı ekipte Dorukhan, savunmanın arkasına hareketlenen Larin'i gördü. Sağ çaprazdan ceza alanına giren Larin'in vuruşunda, kaleci Samassa'nın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

90+2. dakikada N'Koudou'nun pasında ceza alanı önünde topla buluşan Oğuzhan Özyakup, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0.

Beşiktaş karşılaşmayı 3-0 kazandı.


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