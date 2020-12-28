Futbol: Süper Lig
İttifak Holding Konyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Burak Şeker, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Satman
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Adil Demirbağ (Dk. 18 Uğur Demirok), Shengelia, Jevtovic, Oğuz Kağan Güçtekin, Hadziahmetovic, Daci
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Meriah, Talbi, İsmail Köybaşı, Baiano, Yasin Pehlivan, Tunay Torun, Fernando, Samudio, Skoda
Gol: Dk. 7 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kart: Dk. 25 Oğuz Kağan Güçtekin (İttifak Holding Konyaspor)
KONYA (AA) - Süper Lig'in 15. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
2. dakikada Skubic'in ceza sahası içinden pasına hareketlenen Hadziahmetovic'in gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanında auta gitti.
7. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Hadziahmetovic'in kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0.
10. dakikada ceza sahası için kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kalan Shengelia'nın şutunda, top yandan auta çıktı.
20. dakikada Samudio'nun sağ kanattan pasında, ceza sahası içinde topla buluşan Skoda'nın vuruşunda, top auta gitti.
31. dakikada Tunay Torun'un ceza sahasına yakın noktadan sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı İttifak Holding Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.