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Spor

Futbol: Süper Lig

İttifak Holding Konyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-12-28 17:04:12 -
Futbol: Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Burak Şeker, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Satman

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Adil Demirbağ (Dk. 18 Uğur Demirok), Shengelia, Jevtovic, Oğuz Kağan Güçtekin, Hadziahmetovic, Daci

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Meriah, Talbi, İsmail Köybaşı, Baiano, Yasin Pehlivan, Tunay Torun, Fernando, Samudio, Skoda

Gol: Dk. 7 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kart: Dk. 25 Oğuz Kağan Güçtekin (İttifak Holding Konyaspor)


KONYA (AA) - Süper Lig'in 15. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

2. dakikada Skubic'in ceza sahası içinden pasına hareketlenen Hadziahmetovic'in gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanında auta gitti.

7. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Hadziahmetovic'in kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0.

10. dakikada ceza sahası için kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kalan Shengelia'nın şutunda, top yandan auta çıktı.

20. dakikada Samudio'nun sağ kanattan pasında, ceza sahası içinde topla buluşan Skoda'nın vuruşunda, top auta gitti.

31. dakikada Tunay Torun'un ceza sahasına yakın noktadan sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı İttifak Holding Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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