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Futbol: Süper Lig

Medipol Başakşehir: 2 - Kasımpaşa: 2

Yeniakit Publisher
2020-12-27 21:12:09 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Fırat Aydınus, Süleyman Özay, Erdem Bayık

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael (Dk. 62 Kerim Frei), Skrtel (Dk. 51 Mehmet Topal), Epureanu (Dk. 73 Deniz Türüç), Cemali Sertel, Mahmut Tekdemir (Dk. 46 Crivelli), Aleksic, Visca, Giuliano (Dk. 62 Berkay Özcan), Chadli, Gulbrandsen

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Brecka, Sadiku, Hadadi, Tırpan, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan (Dk. 68 Koita), Hajradinovic, Anıl Koç (Dk. 59 Varga), Hodzic (Dk. 90+3 Ahmet Oğuz)

Goller: Dk. 27 Chadli, Dk. 90+2 Visca (Medipol Başakşehir), Dk. 36 Yusuf Erdoğan, Dk. 84 Hodzic (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 42 Aytaç Kara (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 57 Rafael (Medipol Başakşehir), Dk. 87 Ertuğrul Taşkıran, Dk. 90+4 Tırpan (Kasımpaşa)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Kasımpaşa maçı 2-2 sona erdi.

66. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında Kasımpaşa ceza sahası önünde topla buluşan Visca, sağdan bindiren Chadli'ye pasını attı. Chadli, ceza sahası içerisinde sağ çaprazdan şutunu attı, kaleci Ertuğrul'un kurtardığı topu savunma uzaklaştırdı. Aynı dakika içerisinde Cemali'nin sol kanattan yaptığı ortaya Crivelli gelişine vurdu, kaleci Ertuğrul bu şutta da topu kurtarmayı başardı.

72. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan gelişen atağında, arka direğe yapılan ortaoa Hajradinovic kafa ile topu Koita'ya indirdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden sert şutunda, kaleci Volkan Babacan iki hamlede topu kontrol etti.

72. dakikada Mehmet Topal'ın pasıyla sağ kanattan hareketlenen Visca, yaklaşık 30 metreden çok sert vurdu, top üst direkten oyun alanına geri döndü.

75. dakikada Deniz Türüç'ün sol kanattan yaptığı ortada Crivelli topa kafayı vurdu, kaleci Ertuğrul'un son anda dokunduğu meşin yuvarlak üst direğe çarpıp kornere gitti.

84. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanattan yapılan ortayı Mehmet Topal kafa ile uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası önünde topu kontrol eden Hodzic, Kerim Frei ve Mehmet Topal'ın arasından şık bir hareketle geçti ve yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi: 1-2.

89. dakikada Kasımpaşa'nın gelişen atağında Hajradinovic'in ara pasıyla Hadadi kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncun sol çaprazdan şutunda, kaleci Volkan Babacan ayaklarıyla golü önledi.

90+2. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Kasımpaşa ceza sahasında topla buluşan Gulbrandsen'in şutunda top kaleci Ertuğrul'dan döndü. Boşta kalan topu kontrol eden Visca, sağ çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

90+6. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Hadergjonaj ceza sahasında uygun pozisyondaki Koita'ya pasını attı. Koita çok sert vurdu, kaleci Volkan'ın son anda müdahale ettiği top kornere gitti.

Mücadele 2-2 berabere tamamlandı.


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