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Spor

Futbol: Süper Lig

Medipol Başakşehir: 1 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-12-27 20:02:33 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Fırat Aydınus, Süleyman Özay, Erdem Bayık

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Cemali Sertel, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Visca, Giuliano, Chadli, Gulbrandsen

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Brecka, Sadiku, Hadadi, Tırpan, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Anıl Koç, Hodzic

Goller: Dk. 27 Chadli (Medipol Başakşehir), Dk. 36 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 42 Aytaç Kara (Kasımpaşa)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Kasımpaşa maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

13. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada, Anıl kafa ile topu altı pas önündeki Hajradinovic'e indirdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden şutunda, kaleci Volkan Babacan ayaklarıyla golü önledi.

27. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Aleksic'ten aldığı pasla sol kanattan hızla ceza sahasına giren Visca'nın yerden paralel gönderdiği topa Chadli ayak koydu ve meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

36. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Hajradinovic'in ara pasıyla Medipol Başakşehir savunmasının arkasına sarkan Anıl, kaleci Volkan ile karşı karşıya kaldı. Anıl, uygun pozisyondaki Yusuf'a pasını attı, Yusuf da boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi: 1-1.

42. dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. 15. dakikada sarı kart gören Aytaç Kara, 42. dakikada Mahmut'a yapığı faul sonrasında önce ikinci sarı kartı ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.

45+5. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Giuliano'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Aleksic göğsüyle topu yumuşattı ve röveşatasını yaptı. Meşin yuvarlak yan direkten döndü, boşta kalan topa Visca sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.


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