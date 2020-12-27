  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Yeni Malatyaspor: 1 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3

Yeniakit Publisher
2020-12-27 18:17:02 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Kemal Yılmaz, Yusuf Bozdoğan

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake (72. Fofana), Semih Kaya, Hadebe, Karim Hafez, Ndayishimiye, Acquah (Dk. 72 Zeki Yavru), Tetteh, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük, Umut Bulut (Dk. 72 Olcay Şahan)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan (Dk. 33 Batuhan Ünsal), Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 68 Mehmet Murat Uçar), Hasan Hatipoğlu, Teikeu, Schwechlen, Osman Çelik, Donald, Emrah Başsan (Dk. 79. Hamroun), Obertan (Dk. 79 Petrus Boumal), Novikovas, Ricardo Gomes (Dk. 79 Rashad Muhammed)

Goller: Dk. 44 Ricardo Gomes, Dk. 67 Donald, Dk. 71 Obertan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 62 Acquah (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Acquah, Dk. 46 Hadebe, Dk. 73 Adem Büyük (Yeni Malatyaspor), Dk. 36 Hasan Hatipoğlu, Dk. 45+2 Obertan, Dk. 63 Cenk Ahmet Alkılıç, Dk. 74 Emrah Başsan, Dk. 83 Petrus Boumal, Dk. 87 Mehmet Murat Uçar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)


MALATYA (AA) - Süper Lig'in 15. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi.

48. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahası yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta, kaleci Ertaç Özbir topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

62. dakikada Yeni Malatyaspor eşitliği yakaladı. Karim Hafez'in sol çizgi üzerinden attığı pasla ceza sahası dışında topla bulunan Acquah'ın yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

67. dakikada konuk ekip tekrar öne geçti. Emrah Başsan'ın sağdan savunma arkasına attığı pasla topla buluşan Donald'ın yaptığı vuruşta, top filelerle buluştu: 2-1.

71. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Novikovas'ın pasıyla topla buluşan Obertan, düzgün bir vuruşta topu filelere gönderdi: 1-3.

90+2. dakikada Zeki Yavru'nun sağdan attığı pasla topla buluşan Semih Kaya, kafayla meşin yuvarlağı Tetteh'e indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, top kaleci Batuhan Ünsal'ın sağından auta çıktı.

Karşılaşma Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir konuştu, sosyal medyada fenomen oldu! İşte Karga Şakir…
Medya

Bir konuştu, sosyal medyada fenomen oldu! İşte Karga Şakir…

Pendik’te papağan gibi konuşan kargayı görenler şaşkına dönüyor. Sosyal medyada paylaşılan karganın videoları izlenme rekoru kırdı...
Muhalefetin belediyelerinde skandallar bitmiyor... İşte CHP-İP ittifakında kriz çıkaran imar rantı çekişmesi!
Gündem

Muhalefetin belediyelerinde skandallar bitmiyor... İşte CHP-İP ittifakında kriz çıkaran imar rantı çekişmesi!

Bolu’da CHP ile İYİ Parti arasında kriz çıkaran imar dosyasının detayları ortaya çıktı. CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan, Çivril Mahalles..
'27 Aralık saat 11.00'ı bekleyin' demişlerdi! TOGG'dan açıklama geldi
Otomotiv

'27 Aralık saat 11.00'ı bekleyin' demişlerdi! TOGG'dan açıklama geldi

Dün Türkiye'nin yerli otomobili sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni Ligde 1 Yıl neler mi yaptık? 27 Aralık saat 11.00'i bekley..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay