Futbol: Süper Lig
Yukatel Denizlispor: 1 - MKE Ankaragücü: 2
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Özgür Yankaya, Esat Sancaktar, Candaş Elbil
Yukatel Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Lopes, Leismann, Mustafa Yumlu, Bergdich, Bakalorz (Dk. 80 Dossevi), Murawski (Dk. 46 Mesanovic), Varela (Dk. 69 Recep Niyaz), Özer Özdemir (Dk. 72 Muhammet Özkal), Aissati, Rodallega
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Atakan Rıdvan Çankaya, Sarlija, Pinto, Lobjanidze (Dk. 90+2 Borven), Lukasik (Dk. 90+2 Şahverdi Çetin), Voca (Dk. 79 Diousse), Endri Çekiçi (Dk. 84 Erdi Dikmen), Paintsil, Bolingi
Goller: Dk. 21 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 45 Lukasik (MKE Ankaragücü), Dk. 80 Recep Niyaz (Yukatel Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 2 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 63 Paintsil, 90+4 Bolingi (MKE Ankaragücü), Dk. 37 Rodallega, Dk. 71 Özer Özdemir (Yukatel Denizlispor)
DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 yendi.
58. dakikada Varela ile köşe vuruşu kullanan yeşil siyahlılarda ceza sahasında Rodallega'nın kafa vuruşu, rakip savunmadan döndü.
73. dakikada Lopes'in sağ korner direğine yakın bir noktadan kaleye çektiği şutta kaleci Friedrich, topu eliyle çeldi.
77. dakikada Endri Çekiçi'nin kullandığı köşe vuruşunda Voca'nın topa kafa ile müdahalesinde top auta gitti.
80. dakikada Yukatel Denizlispor farkı 1'e indirdi. Mesanovic'in sağ kanattan ortasında Recep Niyaz, ceza sahasında sert bir şutla topu ağlara gönderdi: 1-2.
90+4. dakikada Leismann'ın ortasında Lopez'den seken topu Mustafa Yumlu, sol çaprazda yakın mesafeden auta attı.
90+5. dakikada ceza sahası dışından Recep Niyaz'ın vuruşunda, top auta çıktı.
Karşılaşma MKE Ankaragücü'nün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.