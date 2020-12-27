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Futbol: Süper Lig

Gaziantep FK: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 1

Yeniakit Publisher
2020-12-27 15:47:23 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Kalyon

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Ok, Erdinç Sezertam

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Kana Bıyık, Djilobodji, Toşca, Güray Vural, Maxim (Dk. 74 Kozulj), Mirallas (Dk. 89 Furkan Soyalp), Vetrih (Dk. 80 Jefferson), Dicko (Dk. 74 Kenan Özer) Muhammet Demir (Dk. 79 Andre)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 46 Tayfur Bingöl), Tzavellas, Caulker, Moubandje (Dk 63 Bareiro), Siopis (Dk. 46 Efkan Bekiroğlu), Berkan İsmail Kutlu, Efecan Karaca, Davidson, Salih Uçan (Dk. 63 Umut Güneş), Babacar (Dk. 23 Mustafa Pektemek)

Goller: Dk. 9 Dicko, Dk. 30 Muhammet Demir, Dk. 61 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 26 Davidson (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Salih Uçan, Dk. 53 Tzavellas, Dk. 71 Umut Güneş, Dk. 89 Caulker (Aytemiz Alanyaspor) Dk. 54 Kana Bıyık, Dk. 69 Mirallas, Dk. 70 Maxim, Dk. 79 Vetrih, Dk. 88 Andre (Gaziantep FK)


GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 yendi.

46. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Dicko'nun yerden gönderdiği ortaya Muhammet Demir'in kale önünden yaptığı vuruşta top kaleci Marafona'nın müdahalesiyle oyun alanına geri döndü.

61. dakikada Gaziantep FK, farkı 2'ye çıkardı. Mirallas sağ kanatta aldığı topu bekletmeden soldaki Maxim'e gönderdi. Topu göğsüyle konttol ederek ceza sahasına giren Maxim'in sağına çekerek attığı şutta, meşin yuvarlak kaleci Marafona'nın solundan filelerle buluştu: 3-1.

69. dakikada kaleci Güray Vural'ın sol kanata gönderdiği uzun pas Tayfur Bingöl kafasından sekerek Maxim'in önünde kaldı. Maxim, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta top Caulker'e çarparak kornere çıktı.

73. dakikada Tzavellas'ın sağdan kullandığı kornerde Caulker'in yaptığı vuruşta top kaleci Günay Güvenç'in müdahalesiyle üst direğe de çaparak oyun alanına geri döndü. Caulker'in ikinci kez yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak tekrar direkten döndü.

Maçın son anlarında darbe sonucu saha kenarına gelen Furkan Soyalp, kontrol için ambulansa götürüldü.

Karşılaşmayı Gaziantep FK 3-1 kazandı.




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