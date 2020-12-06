Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Çimen

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz (Dk. 46 Subotic), Mustafa Yumlu, Bergdich, Sacko (Dk. 87 Recep Niyaz), Murawski (Dk. 78 Varela), Bakalorz (Dk. 46 Mesanovic), Sagal, Aissati, Rodallega (Dk. 90+1 Fabiano)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Tisserand, Caner Erkin, Pelkas (Dk. 58 Sadık Çiftpınar), Sosa (Dk. 82 Tolga Ciğerci), Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 82 Valencia), Mert Hakan Yandaş, Cisse (Dk. 75 Thiam)

Goller: Dk. 9 Cisse, Dk. 40 Gökhan Gönül (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 54 Serdar Aziz (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 22 Bergdich, Dk. 32 Bakalorz, Dk. 86 Rodallega (Yukatel Denizlispor), Dk. 55 Ozan Tufan, Dk. 86 Caner Erkin (Fenerbahçe)





DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti.

52. dakikada ceza sahası içinde Mesanovic ve Serdar Aziz'in topa birlikte yükseldiği pozisyonun ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Ali Palabıyık pozisyonu izleme kararı verdi. Ali Palabıyık, pozisyonu izlemeye giderken itirazlarından dolayı Serdar Aziz'e sarı kart gösterdi. Pozisyonu izledikten sonra Serdar Aziz'in elle oynadığına karar veren ve beyaz noktayı gösteren Ali Palabıyık, Serdar Aziz'i ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla cezalandırdı.

56. dakikada Murawski'nin kullandığı penaltı vuruşunda, kaleci Altay topu kornere çeldi.

57. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içi sağ çapraz pozisyondaki Aissati'nin sert şutunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı bir kez daha kornere çelişti. Bu sefer sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda doğrudan kaleye giden topu kaleci Altay uzaklaştırdı.

76. dakikada Sagal'ın ceza alanından attığı sert şutta kaleci Altay, topu kornere uzaklaştırdı. Kullanılan köşe vuruşunun ardından ceza sahası içinde meşin yuvarlak ile buluşan Mesanovic'in şutunda, topu kaleci Altay bir kez daha kornere çıkardı.

88. dakikada ceza sahası içinde Rodallega ile Fenerbahçeli futbolcular arasında yaşanan pozisyonun ardından hakem Ali Palabıyık, Yukatel Denizlispor lehine beyaz noktayı gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Ali Palabıyık, penaltı kararını iptal etti.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



