Futbol: Süper Lig
- Beşiktaş: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Bahattin Şimşek, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken
Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Atiba, Dorukhan Toköz, Ghezzal, Mensah, N'Koudou, Aboubakar
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Koomson (Dk. 13 Varga), Tirpan, Hajradinovic, Koita, Alan, Yusuf Erdoğan, Hodzic
Gol: Dk. 45+2 Mensah (Beşiktaş)
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
15. dakikada N'Koudou ceza sahası sol çaprazından Varga'dan sıyrılarak şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.
18. dakikada sağ tarafta aut çizgisine yakın bir noktadan kullanılan serbest vuruşta Ghezzal'ın şutu üstten dışarı gitti.
44. dakikada N'Koudou'nun pasıyla ceza sahası dışında topa buluşan Montero'nun şutunda top farklı şeklide üstten auta çıktı.
45+2. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Soldan hızla ceza sahasına giren Aboubakar meşin yuvarlağı içeri çevirdi, kaleci Ramazan Köse'den dönen topu Mensah filelerle buluşturdu: 1-0
İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.