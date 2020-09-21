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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Fenerbahçe: 0 - Atakaş Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-09-21 20:51:45 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Ülker

Hakemler: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Zanka, Lemos, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu, Thiam, Valencia

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel, Sackey, Aabid, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Ribeiro, Diouf

Sarı kartlar: Dk. 10 Santos, Dk. 19 Ribeiro (Atakaş Hatayspor), Dk. 26 Valencia (Fenerbahçe)


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

9. dakikada sağdan Gökhan Gönül'ün yerden ortasında penaltı noktası civarında topu kontrol eden Thiam'ın dönerek sol ayağıyla zayıf vuruşunda top kaleci Münir'de kaldı.

45+1. dakikada soldan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun yerden şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı, 0-0 eşitlikle tamamlandı.

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