Futbol: Süper Lig
Fenerbahçe: 0 - Atakaş Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Stat: Ülker
Hakemler: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Zanka, Lemos, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu, Thiam, Valencia
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel, Sackey, Aabid, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Ribeiro, Diouf
Sarı kartlar: Dk. 10 Santos, Dk. 19 Ribeiro (Atakaş Hatayspor), Dk. 26 Valencia (Fenerbahçe)
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
9. dakikada sağdan Gökhan Gönül'ün yerden ortasında penaltı noktası civarında topu kontrol eden Thiam'ın dönerek sol ayağıyla zayıf vuruşunda top kaleci Münir'de kaldı.
45+1. dakikada soldan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun yerden şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.
Müsabakanın ilk yarısı, 0-0 eşitlikle tamamlandı.