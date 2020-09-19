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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Yukatel Denizlispor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-09-19 17:06:48 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Deniz Caner Özaral

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Bakalorz, Murawski, Recep Niyaz, Aissati, Sagal, Rodallega

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Abdurrahim Dursun, Abdülkadir Ömür, Edgar, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Baker, Afobe

Sarı kart: Dk. 19 Bakalorz (Yukatel Denizlispor)


DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in ikinci haftasında Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

5. dakikada sol kanattan Aissati'nin kullandığı köşe vuruşunda Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.

20. dakikada ceza yayına yakın kazanılan serbest vuruşu kullanan Baker'in şutunda kaleci Pantilimon, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

30. dakikada Lopes'in pasında ceza sahasındaki Rodallega'nın röveşata vuruşunda top auta gitti.

38. dakikada ceza sahasında Nwakaeme ile Lopes'in mücadelesinde Nwakaeme'nin yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Volkan Bayarslan kararını iptal etti.

45. dakikada Abdülkadir Ömür'ün kullandığı serbest vuruşta kaleci Pantilimon'un müdahalesi sonucu top üstten kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle tamamlandı.

Yukatel Denizlispor'un yeni oyuncularından kaleci Pantilimon, ilk kez 11'de yer aldı. Trabzonspor'un kadrosuna dahil ettiği Baker ve Afobe ilk 11'de kendilerine şans buldu.

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