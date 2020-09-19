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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Gençlerbirliği: 0 - İttifak Holding Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-09-19 14:24:32 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Eryaman

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Kısal, Hakan Yemişken

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Piris da Motta, Soner Dikmen, Sio, Sefa Yılmaz, Candeias, Stancu

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Miya, Ömer Ali Şahiner, Cikalleshi


ANKARA (AA) - Süper Lig'in 2. haftasındaki Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor maçının ilk yarısı 0-0 bitti.

7. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışı sonrası ceza sahasındaki Sefa Yılmaz, topu Piris da Motta'ya çıkardı. Paraguaylı futbolcunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı gitti.

16. dakikada Shengelia'nın ceza sahası dışından sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı plase vuruşta top az farkla auta çıktı.

33. dakikada Skubic'in kafayla indirdiği topla ceza sahasında buluşan Miya'nın şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

42. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Kazanılan serbest vuruşu kullanan Hadziahmetovic, ortasını arka direğe doğru yaptı. Boş pozisyondaki Anicic'in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda üst direğe de çarpan top dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Öte yandan Gençlerbirliği futbolcuları, ısınmaya hayatını kaybeden Eryaman Stadı Müdürü Muzaffer Gültekin'i anan tişörtle çıktı. Karşılaşma öncesi Gültekin anısına saygı duruşunda bulunulurken, stada "Başımız sağ olsun. Seni unutmayacağız." yazılı pankart asıldı.

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