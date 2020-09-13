Futbol: Süper Lig
MKE Ankaragücü: 0 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0
Stat: Eryaman
Hakemler: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Deniz Caner Özaral
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Kulusic, Sarlija, Atila Turan, Kitsiou, Pazdan, Lukasik, Adzic, İlhan Parlak, Bolingi
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak, Novikovas, Mayega, Sissoko, Hamroun, İbrahim Akdağ, Rashad Muhammed
ANKARA (AA) - Süper Lig'in ilk haftasında MKE Ankaragücü ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.
11. dakikada MKE Ankaragücü'nün kullandığı köşe atışından sonra ceza sahasının dışında sağ aut çizgisinde topla buluşan İlhan Parlak, pasını kale sahasının önündeki Sarlija'ya gönderdi. Sarlija'nın şutunda kaleye girmek üzere olan meşin yuvarlağı Hasan Hatipoğlu son anda ayağıyla kornere gönderdi.
19. dakikada Lukasik'in kaleyi cepheden gören yaklaşık 25 metrelik mesafeden çektiği sert şutta, savunmaya da çarpan topu kaleci Farnolle son anda tokatlayarak kurtardı.
44. dakikada konuk takımın atağında Novikovas'ın ceza sahası sağ çaprazından uzak köşeye çektiği plase şutta top, üst direğe çarparak auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.