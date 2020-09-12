  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Fatih Karagümrük: 3 - Yeni Malatyaspor: 0

Yeniakit Publisher
2020-09-12 19:08:48 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Kısal, Mustafa Savranlar

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Murat Sarıgül, Roco, Zukanovic, Alparslan Erdem, Ramazan Civelek (Dk. 81 Darri), Ndao, Mevlüt Erdinç (Dk. 66 Lichaj), Vato Arveladze (Dk. 87 Chahechouhe), Sabo, Sobiech

Yeni Malatyaspor: Herrera, Chebake, Murat Akça, Ndayishimiye, Hafez (Dk. 81 Berk Yıldız), Ahmed Ildız (Dk. 70 Erkan Kaş), Acquah, Fofana (Dk. 70 Zuqui), Cueva, Adem Büyük, Umut Bulut (Dk. 81 Topalli)

Goller: Dk. 3 Zukanovic, Dk. 56 Sobiech, Dk. 74 Sabo (Penaltıdan) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 14 Mevlüt Erdinç, Dk. 32 Murat Sarıgül, Dk. 38 Sobiech, Dk. 77 Vato Arveladze (Fatih Karagümrük), Dk. 33 Ahmet Ildız, Dk. 72 Hafez, Dk. 75 Adem Büyük (Yeni Malatyaspor)


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında Fatih Karagümrük, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.

48. dakikada Adem Büyük'ün ceza saha içinde yerden pasında müsait durumdaki Fofana'nın şutunda, defansa çarpan top kornere çıktı.

56. dakikada Fatih Karagümrük 2-0 öne geçti. Ramazan Civelek'in sağdan ortasında topa dokunan Sobiech, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 2-0.

72. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ramazan Civelek, Hafez'in müdahelesiyle yere düştü. Hakem Abdulkadir Bitigen penaltı kararı verdi.

74. dakikada Sabo'nun kullandığı penaltı atışında top filelere gitti: 3-0.

Karşılaşma, Fatih Karagümrük'ün 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akdeniz'de sıcak anlar! Türk F-16 savaş uçakları havalandı
Gündem

Akdeniz'de sıcak anlar! Türk F-16 savaş uçakları havalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında F-16 s..
Şok sözler: Söyleyin o yerden bitme Macron'a...
Gündem

Şok sözler: Söyleyin o yerden bitme Macron'a...

Türkiye Haber Merkezi Genel Yayın Yönetmeni Abdurrahman Uzun, Youtube'da yayınladığı bir videoda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cum..
Dilipak’tan canlı yayında bomba açıklamalar
Gündem

Dilipak’tan canlı yayında bomba açıklamalar

CHP yandaşlarının hakimiyetindeki Türkiye Gazeteciler Cemiyetii tarafından ihraç edilen gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, Mehmet Özmen’i..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı