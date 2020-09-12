Futbol: Süper Lig
Fatih Karagümrük: 3 - Yeni Malatyaspor: 0
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Kısal, Mustafa Savranlar
Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Murat Sarıgül, Roco, Zukanovic, Alparslan Erdem, Ramazan Civelek (Dk. 81 Darri), Ndao, Mevlüt Erdinç (Dk. 66 Lichaj), Vato Arveladze (Dk. 87 Chahechouhe), Sabo, Sobiech
Yeni Malatyaspor: Herrera, Chebake, Murat Akça, Ndayishimiye, Hafez (Dk. 81 Berk Yıldız), Ahmed Ildız (Dk. 70 Erkan Kaş), Acquah, Fofana (Dk. 70 Zuqui), Cueva, Adem Büyük, Umut Bulut (Dk. 81 Topalli)
Goller: Dk. 3 Zukanovic, Dk. 56 Sobiech, Dk. 74 Sabo (Penaltıdan) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 14 Mevlüt Erdinç, Dk. 32 Murat Sarıgül, Dk. 38 Sobiech, Dk. 77 Vato Arveladze (Fatih Karagümrük), Dk. 33 Ahmet Ildız, Dk. 72 Hafez, Dk. 75 Adem Büyük (Yeni Malatyaspor)
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında Fatih Karagümrük, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.
48. dakikada Adem Büyük'ün ceza saha içinde yerden pasında müsait durumdaki Fofana'nın şutunda, defansa çarpan top kornere çıktı.
56. dakikada Fatih Karagümrük 2-0 öne geçti. Ramazan Civelek'in sağdan ortasında topa dokunan Sobiech, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 2-0.
72. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ramazan Civelek, Hafez'in müdahelesiyle yere düştü. Hakem Abdulkadir Bitigen penaltı kararı verdi.
74. dakikada Sabo'nun kullandığı penaltı atışında top filelere gitti: 3-0.
Karşılaşma, Fatih Karagümrük'ün 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.