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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Fatih Karagümrük: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-09-12 18:04:34 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Kısal, Mustafa Savranlar

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Murat Sarıgül, Roco, Zukanovic, Alparslan Erdem, Ramazan Civelek, Ndao, Mevlüt Erdinç, Vato Arveladze, Sabo, Sobiech

Yeni Malatyaspor: Herrera, Chebake, Murat Akça, Ndayishimiye, Hafez, Ahmed Ildız, Acquah, Fofana, Cueva, Adem Büyük, Umut Bulut

Gol: Dk. 3 Zukanovic (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 14 Mevlüt Erdinç, Dk. 32 Murat Sarıgül, Dk. 38 Sobiech (Fatih Karagümrük), Dk. 33 Ahmet Ildız (Yeni Malatyaspor)


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 2020-2021 sezonun ilk hafta maçında Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

3. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Sol çaprazdan paslaşılarak kullanılan korner sonrasında yapılan ortada meşin yuvarlak kaleye yöneldi ve top direkten yere sekti. Seken topa dokunan Zukanovic, takımını 1-0 öne geçirdi.

11. dakikada Ahmed Ildız'in pasıyla ceza sahası içerisi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Umut Bulut'un şutunda, top az fakla auta çıktı.

22. dakikada 3 rakibini çalımlayan Hafez'in ortasında, cezası sahası içinde topa Adem Büyük'ün bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

35. dakikada sol kanattan Ramazan Civelek'in kullandığı kornerde ön direkte Mevlüt Erdinç'in kafa vuruşunda, kaleci Herrera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fatih Karagümrük'ün üstünlüğüyle sona erdi.










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