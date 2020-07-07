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Spor

Futbol: Süper Lig

Medipol Başakşehir: 0 - Yukatel Denizlispor: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-07-07 21:54:00 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, İbrahim Çağlar Uyarcan

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

Yukatel Denizlispor: Tolgahan Acar, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Sackey, Sacko, Murawski, Recep Niyaz, Aissati, Rodallega

Sarı kartlar: Dk. 29 Clichy, Dk. 43 Ponck (Medipol Başakşehir), Dk. 36 Bergdich (Yukatel Denizlispor)


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.

12. dakikada İrfan Can Kahveci'nin soldan ortaladığı topa arka direkte Crivelli kafayla vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

17. dakikada Caiçara sağdan çizgiye inerek ceza sahasına girdi ve topu ön direkte bekleyen Crivelli'ye çıkardı. Crivelli'nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

28. dakikada Clichy'nin soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Visca'nın şutunda kaleci Tolgahan Acar meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.

38. dakikada Aleksic'in soldan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağa Demba Ba kafayla vurdu, top auta gitti.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

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