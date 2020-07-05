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Spor

Futbol: Süper Lig

İttifak Holding Konyaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-07-05 22:02:05 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

İttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Shengelia, Bajic

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Orhan Ovacıklı, Talbi, Fernandes, Melnjak, Abdullah Durak, Vetrih, Tunay Torun (Dk. 45+1 Oğuz Kağan Güçtekin), Boldrin, Samudio, Skoda

Sarı kart: Dk. 36 Jonsson (İttifak Holding Konyaspor)


KONYA (AA) - Süper Lig'in 30. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

21. dakikada Bajic'in ceza sahası sağ çaprazından kaleye şutunda savunma topa müdahale etti.

31. dakikada Alper Uludağ'ın ceza sahasına girmeden şutunda top kaleci Tarık Çetin'de kaldı.

45. dakikada Jevtovic'in ceza sahasının sağ çaprazından kaleye vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.



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