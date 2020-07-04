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Spor

Futbol: Süper Lig

- Fraport TAV Antalyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-07-04 21:57:27 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Antalya

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Ersan Adem Gülüm, Veysel Sarı, Kudriashov, Fredy (Dk. 45+1 Chico), Ufuk Akyol, Sinan Gümüş, Amilton, Podolski, Jahovic

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen, Berkay Özcan, Demba Ba, Crivelli

Sarı kart: Dk. 38 Epureanu (Medipol Başakşehir)


ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

9. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Podolski'nin ceza sahası sol çaprazdan şutunda kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı yumrukla uzaklaştırmak istedi. Topu takip eden Sinan Gümüş'ün ceza sahası sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak, araya giren Medipol Başakşehirli oyuncunun müdahalesiyle kornere çıktı.

30. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Demba Ba'nın şutunda top üstten auta gitti.

42. dakikada Crivelli'nin ceza sahası sol çaprazdan şutundan meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

45+4. dakikada gelişen pozisyonda topu ceza sahası içinde önünde bulan Jahovic'in sert şutundan top, yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

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