  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Futbol: Süper Lig

- BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0 - Gençlerbirliği: 0

Yeniakit Publisher
2020-07-04 20:36:13 -
Futbol: Süper Lig


Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Karim Hafez, Donald (Dk. 87 Walter), Murat Yıldırım (Dk. 75 Kjartansson), Ndayishimiye (Dk. 46 Robin Yalçın), Acquah, Fofana (Dk. 87 Ahmed Ildız), Umut Bulut

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Baiano, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 90+6 Polomat), Sefa Yılmaz (Dk. 90 Sami Gökhan Altıparmak), Ayite (Dk. 76 Seuntjens), Candeias, Stancu

Sarı kartlar: Dk. 18 Ndayishimiye, Dk. 18 Murat Yıldırım, Dk. 57 Mina, Dk. 59 Umut Bulut, Dk. 63 Chebake (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 60 Sefa Yılmaz, Dk. 90+1 Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği)

MALATYA (AA) - Süper Lig'in 30. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan maç 0-0 berabere bitti.

53. dakikada Erdem Özgenç'in kullandığı köşe vuruşuna ceza sahasında iyi yükselen Flavio'nun kafa vuruşunda direkten dönen top Ayite'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Farnolle'nin sağından auta çıktı.

63. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Robin Yalçın'ın savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Donald'ın vuruşunda kaleci Nordfeldt'den dönen top Fofana'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı