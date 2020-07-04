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Spor

Futbol: Süper Lig

- BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-07-04 19:27:23 -
Futbol: Süper Lig


Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Karim Hafez, Donald, Murat Yıldırım, Ndayishimiye, Acquah, Fofana, Umut Bulut

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Baiano, Berat Ayberk Özdemir, Sefa Yılmaz, Ayite, Candeias, Stancu

Sarı kartlar: Dk. 18 Ndayishimiye, Dk. 18 Murat Yıldırım (BtcTurk Yeni Malatyaspor)


MALATYA (AA) - Süper Lig'in 30. haftasındaki BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

7. dakikada BtcTurk Yeni Malatyasporlu Murat Yıldırım'ın sağ kanattan pasıyla topla buluşan Fofana ceza sahası içerisinde bekletmeden pasını Donald'a verdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt'nin sağından auta çıktı.

13. dakikada Ayite'nin ceza sahası dışından savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Stancu'nun vuruşunda kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çeldi.

43. dakikada Ayite'nin sol kanattan verdiği pasla buluşan Halil İbrahim Pehlivan, topu ceza sahasına göndermek istedi. Araya giren Mina, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.



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