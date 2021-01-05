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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Gaziantep FK: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2021-01-05 17:03:18 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Kalyon

Hakemler: Alper Ulusoy, Serdar Diyadin, Mehmet Metin

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Oğuz Ceylan, Kozulj, Jefferson, Maxim, Morais, Kenan Özer, Muhammet Demir

MKE Ankaragücü: Friedrich, Atakan Rıdvan Çankaya, Sarlija, Erdi Dikmen, Atila Turan, Voca, Lobjanidze, Endri Cekici, Lukasik, Paintsil, Bolingi

Sarı kart: Dk. 45+2 Morais (Gaziantep FK)


GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 17. haftasındaki Gaziantep FK-MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 bitti.

18. dakikada sol kanattan hızla ileri çıkan Kenan Özer'in pasında, Ankaragücü savunması ters bir vuruş yaptı. Bu topa Kenan kafayı vurdu, kaleciden seken meşin yuvarlağa kale alanı önünde bu kez Muhammet Demir kafayı vurdu ancak top direğin dibinden auta çıktı.

22. dakikada paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Maxim ortaladı, Muhammet Demir'in kafa vuruşunda savunmaya da çarpan top yandan az farkla dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.



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