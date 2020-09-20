Futbol: Süper Lig
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - Demir Grup Sivasspor: 2
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Metin, Bilal Gölen
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç, Teikeu, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak (Dk. 81 Mücahit Albayrak), Petrus Boumal, Emrah Başsan (Dk. 90 Hamroun), İbrahim Akdağ, Obertan, (Dk. 90 Sissoko), Novikovas, Rashad (Dk. 77 Ömer Şişmanoğlu)
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Erdoğan Yeşilyurt, Camara, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Gradel (Dk. 90+5 Uğur Çiftçi), Hakan Arslan, Fajr (Dk. 75 Jorge Felix), Yasin Öztekin, (Dk. 75 Kone), Ninga (Dk. 57 Isaac), Yatabare
Goller: Dk. 70 Novikovas (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 82 Kone, Dk. 86 Gradel (Demir Grup Sivasspor)
ERZURUM (AA) - Süper Lig'de 2020-2021 sezonun ikinci hafta maçında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi.
53. dakikada Emrah'ın sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Obertan'ın topa dokunmasıyla meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.
60. dakikada Fajr'ın kullandığı serbest vuruşunda kaleci Farnolle topu iki hamlede kontrol etti.
70. dakikada mavi-beyazlı ekip öne geçti. Emrah Başsan'ın sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahası içinde kafayı vuran Novikovas, meşin yuvarlağı kaleci Samassa'nın ellerinin arasından ağlarla buluşturdu: 1-0.
74. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Gradel'in ceza sahasının sol çaprazından çektiği şutta top üst direkten geri döndü.
82. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafa vuran Kone topu ağlara gönderdi: 1-1.
86. dakikada konuk ekip öne geçti. Gelişen atakta ceza sahasının sol çaprazında dar açıdan Gradel'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin kapattığı köşeden ağlarla buluştu: 1-2.
Demir Grup Sivasspor, 1-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda rakibini 2-1 mağlup etti.