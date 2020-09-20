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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 - Demir Grup Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-09-20 14:32:54 -
Futbol: Süper Lig


Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Metin, Bilal Gölen

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç, Teikeu, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak, Petrus Boumal, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Obertan, Novikovas, Rashad

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Erdoğan Yeşilyurt, Camara, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Gradel, Hakan Arslan, Fajr, Yasin Öztekin, Ninga, Yatabare


ERZURUM (AA) - Süper Lig'de 2020-2021 sezonun ikinci hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

18. dakikada ev sahibi ekibin geliştirdiği atakta ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Kaan Kanak'ın sert şutunda top konuk ekip oyuncusunun müdahalesiyle kornere çıktı.

24. dakikada sol kanattan gelişen atakta Teikeu'nun müdahalesiyle yerde kalan Yatabare, kısa süre geçirdiği sakatlığın ardından maça devam etti.

32. dakikada Rashad'ın geliştirdiği atakta Novikovas'ın ceza sahasının sol çaprazından uzak köşeye doğru çektiği şut direk dibinden dışarı çıktı.

39. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Samassa topu çelerek uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

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