Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Ligde 19. hafta maçları tamamlandı- Medipol Başakşehir ilk sıradaki yerini korudu



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftası, oynanan üç maçla tamamlandı. Ligde Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek ilk basamaktaki yerini korudu. Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenerken, MKE Ankaragücü Ankara'da açılışı yapılan Eryaman Stadı'ndaki ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenildi.

- Sonuçlar

Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bursaspor: 1-1 Göztepe-Galatasaray: 0-1 Çaykur Rizespor-Akhisarspor: 3-1 Atiker Konyaspor-Antalyaspor: 2-0 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 1-1 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 2-0 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: 0-2 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-2

- Puan durumu

Süper Lig'de 19. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Spor Toto Süper Lig



Takımlar O G B M A Y AV P -------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 19 12 5 2 28 10 18 41 2. GALATASARAY 19 10 5 4 37 21 16 35 3. EVKUR YENİ MALATYASPOR 19 9 5 5 31 21 10 32 4. ATİKER KONYASPOR 19 8 7 4 27 21 6 31 5. TRABZONSPOR 19 8 6 5 35 27 8 30 6. BEŞİKTAŞ 19 8 6 5 32 24 8 30 7. KASIMPAŞA 19 9 2 8 37 31 6 29 8. ANTALYASPOR 19 8 4 7 19 23 -4 28 9. DEMİR GRUP SİVASSPOR 19 6 7 6 25 26 -1 25 10. AYTEMİZ ALANYASPOR 19 7 3 9 17 22 -5 24 11. BURSASPOR 19 4 11 4 19 19 0 23 12. GÖZTEPE 19 7 1 11 20 23 -3 22 13. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 19 5 6 8 16 26 -10 21 14. FENERBAHÇE 19 4 8 7 20 27 -7 20 15. MKE ANKARAGÜCÜ 19 6 2 11 17 34 -17 20 16. ÇAYKUR RİZESPOR 19 3 9 7 23 29 -6 18 17. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 19 3 8 8 18 25 -7 17 18. AKHİSARSPOR 19 4 5 10 20 32 -12 17







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