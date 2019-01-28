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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

- Ligde 19. hafta maçları tamamlandı- Medipol Başakşehir ilk sıradaki yerini korudu

28 Ocak 2019 Pazartesi 22:25
Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftası, oynanan üç maçla tamamlandı.

Ligde Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek ilk basamaktaki yerini korudu.

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenerken, MKE Ankaragücü Ankara'da açılışı yapılan Eryaman Stadı'ndaki ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenildi.


- Sonuçlar


Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1

İstikbal Mobilya Kayserispor-Bursaspor: 1-1

Göztepe-Galatasaray: 0-1

Çaykur Rizespor-Akhisarspor: 3-1

Atiker Konyaspor-Antalyaspor: 2-0

Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 1-1

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 2-0

MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: 0-2

Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-2


- Puan durumu


Süper Lig'de 19. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:


Spor Toto Süper Lig

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR19 12 5 2 28 10 18 41
2. GALATASARAY19 10 5 4 37 21 16 35
3. EVKUR YENİ MALATYASPOR19 9 5 5 31 21 10 32
4. ATİKER KONYASPOR19 8 7 4 27 21 6 31
5. TRABZONSPOR19 8 6 5 35 27 8 30
6. BEŞİKTAŞ19 8 6 5 32 24 8 30
7. KASIMPAŞA19 9 2 8 37 31 6 29
8. ANTALYASPOR19 8 4 7 19 23 -4 28
9. DEMİR GRUP SİVASSPOR19 6 7 6 25 26 -1 25
10. AYTEMİZ ALANYASPOR19 7 3 9 17 22 -5 24
11. BURSASPOR19 4 11 4 19 19 0 23
12. GÖZTEPE19 7 1 11 20 23 -3 22
13. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR19 5 6 8 16 26 -10 21
14. FENERBAHÇE19 4 8 7 20 27 -7 20
15. MKE ANKARAGÜCÜ19 6 2 11 17 34 -17 20
16. ÇAYKUR RİZESPOR19 3 9 7 23 29 -6 18
17. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR19 3 8 8 18 25 -7 17
18. AKHİSARSPOR19 4 5 10 20 32 -12 17


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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 22:25
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