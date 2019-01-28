Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
- Ligde 19. hafta maçları tamamlandı- Medipol Başakşehir ilk sıradaki yerini korudu28 Ocak 2019 Pazartesi 22:25
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftası, oynanan üç maçla tamamlandı.
Ligde Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek ilk basamaktaki yerini korudu.
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenerken, MKE Ankaragücü Ankara'da açılışı yapılan Eryaman Stadı'ndaki ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenildi.
- Sonuçlar
Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1
İstikbal Mobilya Kayserispor-Bursaspor: 1-1
Göztepe-Galatasaray: 0-1
Çaykur Rizespor-Akhisarspor: 3-1
Atiker Konyaspor-Antalyaspor: 2-0
Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 1-1
Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 2-0
MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: 0-2
Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-2
- Puan durumu
Süper Lig'de 19. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Spor Toto Süper Lig
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|19
|12
|5
|2
|28
|10
|18
|41
|2.
|GALATASARAY
|19
|10
|5
|4
|37
|21
|16
|35
|3.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|19
|9
|5
|5
|31
|21
|10
|32
|4.
|ATİKER KONYASPOR
|19
|8
|7
|4
|27
|21
|6
|31
|5.
|TRABZONSPOR
|19
|8
|6
|5
|35
|27
|8
|30
|6.
|BEŞİKTAŞ
|19
|8
|6
|5
|32
|24
|8
|30
|7.
|KASIMPAŞA
|19
|9
|2
|8
|37
|31
|6
|29
|8.
|ANTALYASPOR
|19
|8
|4
|7
|19
|23
|-4
|28
|9.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|19
|6
|7
|6
|25
|26
|-1
|25
|10.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|19
|7
|3
|9
|17
|22
|-5
|24
|11.
|BURSASPOR
|19
|4
|11
|4
|19
|19
|0
|23
|12.
|GÖZTEPE
|19
|7
|1
|11
|20
|23
|-3
|22
|13.
|İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|19
|5
|6
|8
|16
|26
|-10
|21
|14.
|FENERBAHÇE
|19
|4
|8
|7
|20
|27
|-7
|20
|15.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|19
|6
|2
|11
|17
|34
|-17
|20
|16.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|19
|3
|9
|7
|23
|29
|-6
|18
|17.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|19
|3
|8
|8
|18
|25
|-7
|17
|18.
|AKHİSARSPOR
|19
|4
|5
|10
|20
|32
|-12
|17
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