Futbol: Spor Toto Süper Lig - Göztepe: 4 - Antalyaspor: 1



Stat: Bornova

Hakemler: Mete Kalkavan, Samet Çavuş, Samet Çiçek

Göztepe: Beto, Tayfur Bingöl, Titi, Reis, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 76 Gouffran), Castro (Dk. 87 Alpaslan Öztürk), Poko, Serdar Gürler (Dk. 89 Borges), Deniz Kadah, Jerome

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Diego, Celustka, Cissokho, Amilton (Dk. 73 Drole), Hakan Özmert, Charles, Chico, Fredy (Dk. 66 Doğukan Sinik), Mevlüt Erdinç (Dk. 78 Doukara)

Goller: Dk. 11 ve 72 Serdar Gürler, Dk. 35 ve 66 (penaltılardan) Deniz Kadah (Göztepe), Dk. 18 Mevlüt Erdinç (Antalyaspor) Kırmızı kart: Dk. 58 Charles (Antalyaspor) Sarı kartlar: Dk. 55 Boffin, Dk. 55 Diego, Dk. 63 Celutska, Dk. 73 Amilton (Antalyaspor)

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe, konuk ettiği Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti. Müsabakanın 46. dakikasında ceza sahası dışı sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Halil Akbunar'ın sert şutunda kaleci Boffin topu uzaklaştırdı. 55. dakikada ilk sarı kartını gören Antalyasporlu Charles 3 dakika sonra ikinci sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 63. dakikada kaleci Boffin'in ceza alanı içinde Jerome'e müdahalesinin ardından hakem Mete Kalkavan penaltı kararı verdi. 66. dakikada atışı kullanan Deniz Kadah, topu ağlara gönderdi: 3-1. Göztepe 72. dakikada farkı 3'e çıkardı. Castro'nun pasıyla sol çapraz pozisyonda topa hareketlenen Serdar Gürler, ceza alanına girdikten sonra attığı şutta topu filelerle buluşturdu: 4-1. 90+1. dakikada Berkan'ın sert şutunda kaleci Boffin'den dönen topla buluşan Deniz Kadah'ın vuruşunda top ağlarla buluştu, Antalyasporlu oyuncular santra yapmadan önce hakem Mete Kalkavan, VAR odasından gelen uyarıyla golü geçerli saymadı. Karşılaşma, Göztepe'nin 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



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