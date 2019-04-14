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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

14 Nisan 2019 Pazar 20:04
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Ülker

Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan

Fenerbahçe: Harun Tekin, Dirar, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Tolgay Arslan, Eljif Elmas, Valbuena, Moses, Soldado

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Semih Kaya, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

Kırmızı kart: Dk. 45 Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 18 Belhanda (Galatasaray), Dk. 21 Mehmet Topal, Dk. 35 Moses, Dk. 42 Hasan Ali Kaldırım, Valbuena (Devre arası) (Fenerbahçe)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbinin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

2. dakikada Valbuena'nın soldan kullandığı serbest vuruşta altıpas önünde iyi yükselen Skrtel'in müdahale edemediği topu kaleci Muslera çeldi. Oluşan karambolde Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

7. dakikada soldan Linnes'in pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Belhanda'nın düzelterek vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

15. dakikada ceza yayının hemen sağında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Valbuena, meşin yuvarlağı üstten dışarı attı.

25. dakikada sağda topu kontrol eden Moses, Semih Kaya'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sol ayağıyla yerden şutunda, kaleci Muslera topu kontrol etti.

27. dakikada Soldado'nun pasıyla ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören Valbuena'nın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

42. dakikada savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Diagne, Hasan Ali Kaldırım tarafından düşürüldü. Hakem Ali Palabıyık, önce Hasan Ali Kaldırım'a sarı kart verdi. Daha sonra VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Ali Palabıyık, kararını değiştirerek sarı-lacivertli oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

45+1. dakikada Feghouli'nin ceza yayı dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Harun, köşeye giden meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

45+7. dakikada Mariano'nun sağdan ortasına ön direkte Belhanda'nın kafa vuruşu sonrası top yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısında 0-0 eşitlikle tamamlandı.


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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 20:04
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