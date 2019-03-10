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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Beşiktaş: 3 - Atiker Konyaspor: 2

10 Mart 2019 Pazar 21:06
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Cevdet Kömürcüoğlu

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül (Dk. 82 Güven Yalçın), Necip Uysal, Vida, Adriano, Medel (Dk. 87 Oğuzhan Özyakup), Hutchinson, Quaresma, Ljajic (Dk. 74 Kagawa), Lens, Burak Yılmaz

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Uğur Demirok (Dk. 62 Fofana), Volkan Fındıklı, Filipovic, Jevtovic, Opanasenko, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Traore (Dk. 36 Hadziahmetovic), Mücahit Can Akçay (Dk. 81 Ali Turan)

Goller: Dk. 14. Ljajic, Dk. 33 Burak Yılmaz, Dk. 90+3 Kagawa (Beşiktaş), Dk. 20 Ömer Ali Şahiner, Dk. 75 Fofana (Atiker Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Ljajic, Dk. 23 Necip Uysal (Beşiktaş), Dk. 27 Mücahit Can Akçay, Dk. 33 Filipovic, Dk. 88 Fofana (Atiker Konyaspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

53. dakikada Lens rakibinden sıyrılarak soldan ceza sahasına girip şutunu çekti, Serkan Kırıntılı topun kaleye gitmesine izin vermedi.

58. dakikada orta alanda kaptığı topla ceza sahasına giren Adriano müsait pozisyondaki Burak Yılmaz'a pas vermek yerine altıpasın sol çaprazından şutunu çekti, Serkan Kırıntılı iki hamlede topu kontrol etti.

61. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Gökhan Gönül ön direkte meşin yuvarlağa kafayla vurdu, top direkten döndü.

66. dakikada Jevtovic'in uzaktan şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

72. dakikada Lens'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Quaresma'nın şutunda, Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağın kaleye gitmesini engelledi.

75. dakikada Atiker Konyaspor skoru 2-2 yaptı. Orta sahadan gönderilen uzun topu alarak soldan ceza sahasına giren Fofana meşin yuvarlağı Karius'un üzerinden aşırtarak filelere gönderdi: 2-2.

82. dakikada Kagawa'nın soldan ortaladığı meşin yuvarlağa arka direkte Quaresma gelişine vurdu, top auta gitti.

90+3. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Adriano'nun kaptığı topla soldan ceza sahasına giren Kagawa dar açısına rağmen düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-2.

Beşiktaş karşılaşmayı 3-2 kazandı.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 21:06
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