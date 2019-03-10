Futbol: Spor Toto Süper Lig - Beşiktaş: 2 - Atiker Konyaspor: 1 (İlk yarı)



Stat: Vodafone Park Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Cevdet Kömürcüoğlu Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Vida, Adriano, Medel, Hutchinson, Quaresma, Ljajic, Lens, Burak Yılmaz Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Uğur Demirok, Volkan Fındıklı, Filipovic, Jevtovic, Opanasenko, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Traore (Dk. 36 Hadziahmetovic), Mücahit Can Akçay Goller: Dk. 14. Ljajic, Dk. 34 Burak Yılmaz (Beşiktaş), Dk. 20 Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor) Sarı kartlar: Dk. 11 Ljajic, Dk. 23 Necip Uysal (Beşiktaş), Dk. 27 Mücahit Can Akçay, Dk. 32 Filipovic (Atiker Konyaspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Beşiktaş-Atiker Konyaspor maçının ilk yarısı, siyah-beyazlıların 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. 14. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Burak Yılmaz'ın savunmanın arasına attığı topla buluşarak ceza sahasına giren Ljajic şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 20. dakikada Atiker Konyaspor beraberlik golünü attı. Milosevic orta sahada Burak Yılmaz'dan kaptığı topu savunmanın arkasına gönderdi, Ömer Ali Şahiner sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1. 24. dakikada Ljajic'in kafayla indirdiği topla buluşan Lens ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti, kaleci Serkan Kırıntılı'nın müdahalesine rağmen direkten dönen meşin yuvarlağı savunma kornere gönderdi. 34. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Burak Yılmaz ceza sahası dışında kendisine yapılan faul sonrası kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti, siyah-beyazlı oyuncu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1. 36. dakikada ceza sahası içindeki Ljajic sol çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 40. dakikada Quaresma ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti, Serkan Kırıntılı'nın kontrol etmekte zorluk çektiği top kornere gitti. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.





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