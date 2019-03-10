0553 313 94 23

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Çaykur Rizespor: 3 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 0

10 Mart 2019 Pazar 18:14
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halis Özkahya, Asım Yusuf Öz, Hakan Yemişken

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abdullah Durak, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Musa Çağıran (Dk. 81 Nakoulma), Azubuike, Samudio, Umar (Dk. 75 Saadane), Boldrin (Dk. 87 Mustafa Saymak), Vedat Muriç

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Atila Turan (Dk. 64 Gyan), Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 90+4 Kucher), Deniz Türüç, Chery, Umut Bulut (Dk. 81 Varela), Kravets

Goller: Dk. 22, Dk. 66 (Penaltıdan) Vedat Muriç, Dk. 56 Samudio (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 3 Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 30 Boldrin, Dk. 38 Vedat Muriç, Dk. 58 Samudio (Çaykur Rizespor)


RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor, İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-0 yendi.

56. dakikada ikinci yarının ilk tehlikeli atağında ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Melnjak'ın solda ceza sahası içerisine ortasında, topu göğsü ile önüne indiren Samudio düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

60. dakikada Umut Bulut'un ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.

66. dakikada Boldrin'in düşürülmesi ile kazanılan penaltı atışında, Vedat Muriç'in yerden plase vuruşunda top kaleci Lung'un solundan filelere gitti: 3-0.

69. dakikada Deniz Türüç'ün kaleyi cepheden gören yerden yaklaşık 25 metreden sert şutunda kaleci Gökhan Akkan, topu kornere çeldi.

72. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Deniz Türüç'ün aşırtma vuruşunda filelere gitmekte olan topu Awaziem çizgiden çevirmeyi başardı.

75. dakikada ceza yayı üzerinde kazanılan faul atışında Musa Çağıran'ın vuruşunda baraja çarpan top az farkla kornere gitti.

79. dakikada rakip defans oyuncusunu çalımladıktan sonra ceza sahası içerisine giren Deniz Türüç'ün direk dibine plase vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

83. dakikada konuk ekip mutlak gol şansını değerlendiremedi. Gyan ceza sahası içerisinde kaleci Gökhan Akkan'ı geçtikten sonra topu boş durumdaki Kravets'e çıkardı. Bu futbolcunun boş kaleye şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Mücadele, Çaykur Rizespor'un 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 18:14
  1. Çaykur Rizespor
  2. Futbol
  3. İstikbal Mobilya Kayserispor
  4. Spor Toto Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Bu bölgelerde istismar siyaseti yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz"
    1. "Bu bölgelerde istismar siyaseti..
    2. Yeşilyurt Belediyespor şampiyonluk..
    3. Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar!..
    4. Bakan Kasapoğlu'ndan milli atletlere..
    5. AK Parti'nin İskenderun mitingi
    6. Erdoğan'dan Twitter paylaşımı
    7. Teniste Gelişim Şampiyonası'na Türkiye..
    8. Marmaris Duatlonu yapıldı
    9. Başkan Adayı Şekerdağprojelerini..
    10. Cevheri’nin seçim bürosu açılışı..
    11. (Özel) Çocuk yaşta araç kullandı: 4..
    12. Akdeniz Off-Road Kupası
    13. Elazığspor’da Tufan Kelleci sezonu..
    14. TFF 3. Lig: Diyarbekirspor: 2 -..
    15. Mardin'de trafik kazası: 1 ölü, 1..
    16. Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 -..
    17. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    18. Parayı alamayınca üvey babasının..
    19. Beşiktaş-Atiker Konyaspor maçından..
    20. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya..
    21. Mustafa Sarıgül projelerini açıkladı:..
    22. AK Parti Muğla Büyükşehir Adayı Nil..
    23. MHP’li Yalçın: "Bu ittifak anlayışı..
    24. Şenol Güneş ıslıklandı
    25. Hentbol: Toplu sonuç
    26. Yazıcı: “Taklit edilmekten..
    27. Taraftarlardan Guti tezahüratları
    28. Yat yarışları: Marmaris ERGO-MIYC Kış..
    29. Mitingde 'terör propagandası'na gözaltı
    30. Suriye'de çatışma bölgelerindeki 8..
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru