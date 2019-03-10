Futbol: Spor Toto Süper Lig Göztepe: 0 - Kasımpaşa: 0

Stat: Bornova Hakemler: Koray Gençerler, Volkan Ahmet Narinç, Samet Çavuş

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Berkan Emir, Serdar Gürler, Borges (Dk. 76 Poko), Castro, Yasin Öztekin (Dk. 59 Jerome), Ngando (Dk. 68 Halil Akbunar), Deniz Kadah

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Sadiku (Dk. 74 Hajradinovic), Ben Youssef, Veigneau, Trezeguet, Tarkan Serbest, Josue Sa, Karim Hafez (Dk. 81 Khalili), Pavelka, Koita (Dk. 66 Perica)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Sadiku, Dk. 87 Perica, Dk. 90+1 Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Dk. 87 Titi (Göztepe)

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig 25. hafta mücadelesinde Göztepe ile Kasımpaşa 0-0 berabere kaldı. 61. dakikada ceza sahası hemen dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Serdar Gürler'in şutunda top üstten auta gitti. 86. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında sol kanattan Hajradinovic'in yaptığı ortada ceza alanı içindeki Perica'nın kafa vuruşuyla kaleye göndermek istediği topu kaleci Beto çizgi üzerinde kontrol etti. Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.