Futbol: Spor Toto Süper Lig - Kasımpaşa: 0 - Trabzonspor: 2 (İlk yarı)



Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Bülent Yıldırım, Mustafa Emre Eyisoy, Asım Yusuf Öz Kasımpaşa: Scuffet, Veysel Sarı, Sadiku, Ben Youssef, Veigneau, Tarkan Serbest, Josue Sa, İlhan Depe, Pavelka, Trezeguet, Perica Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Toure, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Rodallega Goller: Dk. 30 ve 45+1 Nwakame (Trabzonspor) Sarı kart: Dk. 30 Veysel Sarı (Kasımpaşa)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig 24. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. 6. dakikada sağdan ceza sahasına gönderilen uzun pasta Toure'nin uzaklaştırmaya çalıştığı topa Pavelka'nın gelişine sert vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı. 12. dakikada Trezeguet soldan ceza sahasına girerek uzak direğe şutunu çekerken, top az farkla auta gitti. 13. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Pavelka, rakibinden sıyrılarak şutunu çekti. Kaleci Uğurcan Çakır topun kaleye gitmesine izin vermedi. 25. dakikada İlhan Depe'nin sağdan yaptığı ortada Perica altıpas önünde topa kafayla vururken, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı. 30. dakikada Trabzonspor öne geçti. Orta sahada Rodallega ile paslaşarak topu alan Nwakame, çalımlarla ceza sahasına girdi ve sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 37. dakika içinde Kasımpaşa iki gol fırsatı yakaladı. Veysel Sarı'nın sağdan çizgiye inerek ortasında, Hosseini'ye çarpan meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü. Aynı dakika içinde ceza sahasında topla buluşan Veigneau'un altıpasın solundan çektiği şutta kaleci gole izin vermedi. 45+1. dakikada Trabzonspor ikinci golü buldu. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Nwakame, Josue Sa'dan sıyrılmaya çalışırken Kasımpaşalı oyuncuya çarpan meşin yuvarlağı yeniden önünde buldu ve düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-2. Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



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