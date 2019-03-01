Futbol: Spor Toto Süper Lig Ligde 25 ve 26. hafta maçlarının programı açıklandı



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 25 ve 26. hafta maçlarının programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25 ve 26. hafta maçlarının programı şöyle:

- 25. hafta

8 Mart Cuma: 20.30 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül) 9 Mart Cumartesi: 13.30 MKE Ankaragücü-Bursaspor (Stadı henüz açıklanmadı) 16.00 Trabzonspor-Akhisarspor (Medical Park) 19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 10 Mart Pazar: 13.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları) 16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova) 16.00 Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Çaykur Didi) 19.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Park) 11 Mart Pazartesi: 20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)

- 26. hafta

15 Mart Cuma: 20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker) 16 Mart Cumartesi: 13.30 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye) 16.00 Akhisarspor-Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar) 16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir) 19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park) 17 Mart Pazar: 13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya) 16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 16.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya) 19.00 Bursaspor-Galatasaray (Bursa Büyükşehir Belediye)

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