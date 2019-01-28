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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Fenerbahçe: 3 - Evkur Yeni Malatyaspor: 2

28 Ocak 2019 Pazartesi 22:11
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Ülker

Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Neustaedter, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Benzia (Dk. 67 Moses), Mehmet Ekici (Dk. 84 Valbuena), Dirar, Ayew (Dk. 80 Eljif Elmas), Soldado

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Robin Yalçın, Erkan Kaş, Donald, Murat Yıldırım, Aleksic (Dk. 67 Ahmed Ildız), Guilherme, Adem Büyük (Dk. 46 Bifouma), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 78 Pereira)

Goller: Dk. 2 ve 31 Mehmet Ekici, Dk. 86 Mehmet Topal (Fenerbahçe), Dk. 28 Mina, Dk. 45+3 Donald (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Adem Büyük, Dk. 22 Guilherme, 45+2 Erkan Kaş, Dk. 90+4 Robin Yalçın (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 22 Soldado, Dk. 36 Mehmet Topal, Dk. 45+2 Mehmet Ekici, Dk. 51 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 59 Sadık Çiftpınar (Fenerbahçe)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi.

48. dakikada Benzia'nın sol ayağıyla plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı.

61. dakikada Isla'nın ara pasıyla ceza sahasına giren Dirar, sağ çaprazda Erkan Kaş'ın müdahalesiyle düşürülünce hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. 64. dakikada kullanılan penaltıda Mehmet Ekici'nin vuruşunda kaleci Farnolle sağına gelen topu çıkardı.

66. dakikada Chebake'nin savunma arkasına pasıyla topla buluşan Bifouma'nın kaleciyle karşı karşıya durumda yaptığı vuruşta, kaleci Volkan meşin yuvarlağı kontrol etti.

70. dakikada hücum yönünün sağından Mehmet Ekici ile kullanılan köşe vuruşuna penaltı noktası civarında iyi yükselen Sadık'ın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

86. dakikada Fenerbahçe üçüncü kez öne geçti. Valbuena'nın hücum yönünden kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında Sadık'ın kafa vuruşunda top kaleciden sekti. Altıpas içinde müsait durumda Mehmet Topal meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 3-2.

90. dakikada sağdan topla hareketlenen Moses'in rakiplerinden sıyrılarak ceza yayı içerisine girdikten sonra yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

90+7. dakikada Ahmed'in topu ortaladığı pozisyonda, kaleci Volkan'ın hatasında Mina'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak arkaya açıldı. Ceza sahası içinde Guilherme'nin boş kaleye kafa vuruşunda Sadık topu çizgiden çıkardı.

Fenerbahçe sahadan 3-2 galip ayrıldı.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 22:11
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